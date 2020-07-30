"Чтобы дочка не увидела мёртвого папу". Жена рэпера Энди Картрайта назвала новый мотив кровавой драмы, развернувшейся в их квартире

Лайф выяснил новые подробности трагедии, которая развернулась в квартире на Невском проспекте, где проживали рэпер Энди Картрайт и его супруга. На допросе женщина выдвинула новую версию того, почему она решила расчленить тело мужа. Ранее Марина утверждала, что участник Versus Battlе якобы умер от передозировки наркотиков, но такую смерть она посчитала позором и в дальнейшем хотела инсценировать его исчезновение. Теперь же она об ъясняет свой поступок страхом за дочь, мол, будучи заботливой матерью, она не хотела, чтобы ребёнок видел мёртвого папу.

Марина — жена рэпера Энди Картрайта Фото © LifeShot

Кроме того, женщина рассказала, что действовала не в одиночку: пилить тело супруга ей помогала её мать. Весь процесс происходил только по ночам и почти в потёмках — так женщины боролись с приступами тошноты.

Какое наказание может грозить Марине и её матери, пока не известно.