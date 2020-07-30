"Чтобы дочка не увидела мёртвого папу". Жена рэпера Энди Картрайта назвала новый мотив кровавой драмы, развернувшейся в их квартире

Лайф выяснил новые подробности трагедии, которая развернулась в квартире на Невском проспекте, где проживали рэпер Энди Картрайт и его супруга. На допросе женщина выдвинула новую версию того, почему она решила расчленить тело мужа. Ранее Марина утверждала, что участник Versus Battlе якобы умер от передозировки наркотиков, но такую смерть она посчитала позором и в дальнейшем хотела инсценировать его исчезновение. Теперь же она об ъясняет свой поступок страхом за дочь, мол, будучи заботливой матерью, она не хотела, чтобы ребёнок видел мёртвого папу.
Марина — жена рэпера Энди Картрайта
Фото © LifeShot
Кроме того, женщина рассказала, что действовала не в одиночку: пилить тело супруга ей помогала её мать. Весь процесс происходил только по ночам и почти в потёмках — так женщины боролись с приступами тошноты.
Какое наказание может грозить Марине и её матери, пока не известно.
Опубликованы фото из квартиры, где жена расчленила тело Энди Картрайта. Останки она хранила в холодильникеПо предварительным данным, женщина находилась под действием запрещённых веществ и осознала всю трагедию только тогда, когда их действие прекратилось.
Как ранее сообщал Лайф, расчленённое тело музыканта Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт, обнаружили накануне в одной из квартир на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По словам супруги рэпера, мужчина якобы скончался от передозировки наркотических веществ. А так как женщина не хотела очернять память мужа, она решила расчленить тело, чем занималась последние четыре дня. Она задержана.