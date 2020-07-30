Муфтий призвал российских мусульман праздновать Курбан-байрам дома

Сегодня начинается один из самых главных праздников у мусульман — Курбан-байрам. Однако ситуация с коронавирусом как в России, так и во всём мире остаётся напряжённой. Глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов рассказал, как будет отмечаться этот праздник в условиях эпидемии.

— Праздничную молитву в мечети будут проводить имамы, муфтии централизованных религиозных структур, сотрудники мечети, но с минимальным количеством служащих, которые работают в мечети. Это связано с тем, что угроза распространения коронавируса всё ещё тревожит нас всех и в некоторых регионах ситуация проблемная, — рассказал муфтий в беседе с телеканалом "360".

Он отметил, что в отдельных регионах, где наблюдается наилучшая эпидемиологическая ситуация, мечети всё же откроют свои двери для верующих, но при условии соблюдения безопасного расстояния. Муфтий также подчеркнул, что отпраздновать Курбан-байрам можно дома. Мусульмане смогут послушать проповеди в режиме онлайн, по телевизору или в Youtube. Он также предостерёг верующих от традиционных походов друг другу в гости. Крганов призвал мусульман позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких и лучше ограничиться звонком родственникам и друзьям.

— По поводу совершения намаза хочу сказать, что вместо двух праздничных ракаатов, которые мы традиционно, в обычном режиме совершали в мечети, мусульмане после восхода солнца у себя дома будут совершать два или четыре ракаата намаза, — рассказал муфтий.