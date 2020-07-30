ЕС ввёл новые санкции против России, Китая и КНДР

Евросоюз ввёл санкции против структур и граждан России, Китая и КНДР. В Брюсселе считают, что они якобы причастны к кибератакам. Соответствующее сообщение опубликовано в Официальном журнале ЕС.
В список попали шесть физических лиц, в том числе четверо россиян, и три организации.
— Эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак, включая попытку кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hopper, — говорится в сообщении.
США внесли в чёрный список Рамзана КадыроваЭто объяснили якобы нарушением прав человека на территории республики.
Юридический механизм санкций за киберпреступления, согласованный в 2019 году, предполагает, в частности, запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.
А ранее, в июне, Германия предлагала странам Евросоюза ввести санкции против хакеров, которые причастны к кибератаке на бундестаг в 2015 году.