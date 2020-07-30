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ЕС ввёл новые санкции против России, Китая и КНДР

Ограничения связаны с кибератаками WannaCry и NotPetya.

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Фото © Pixabay

Евросоюз ввёл санкции против структур и граждан России, Китая и КНДР. В Брюсселе считают, что они якобы причастны к кибератакам. Соответствующее сообщение опубликовано в Официальном журнале ЕС.

В список попали шесть физических лиц, в том числе четверо россиян, и три организации.

Эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак, включая попытку кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hopper, — говорится в сообщении.

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Это объяснили якобы нарушением прав человека на территории республики.

Юридический механизм санкций за киберпреступления, согласованный в 2019 году, предполагает, в частности, запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.

А ранее, в июне, Германия предлагала странам Евросоюза ввести санкции против хакеров, которые причастны к кибератаке на бундестаг в 2015 году.

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