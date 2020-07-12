Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг в 2015 году

Германия в июне предложила странам Евросоюза ввести санкции против хакеров, которые причастны к кибератаке на бундестаг в 2015 году. Но решение по этому вопросу до сих пор не приняли, сообщает агентство DPA.

Юридический механизм санкций за киберпреступления, согласованный в ЕС в 2019 году, предполагает, в частности, запрет на въезд в сообщество, заморозку активов. Германия ещё в мае сообщила, что активирует этот механизм.

Агентство отмечает, что в прошлом месяце ФРГ предоставила странам – членам ЕС "объёмный пакет доказательств" в виновности хакеров. Но представитель Левой партии Андрей Хунко заявил, что не считает доказанной причастность РФ к кибернападению и поэтому, по его мнению, санкции неуместны.