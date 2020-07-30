Адвокат Ефремова заявил, что актёр не страдает алкоголизмом

Актёр Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом. Об этом после предварительных слушаний по делу о смертельной аварии заявил его адвокат Эльман Пашаев.

— Он не страдает алкоголизмом. Ну а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? — сказал адвокат.

Пашаев также заявил, что пока рано говорить о наркотическом опьянении Ефремова в момент аварии.