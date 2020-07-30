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Адвокат Ефремова заявил, что актёр не страдает алкоголизмом

Вместе с этим правозащитник вынужден признать, что артист "иногда выпивает".

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Актёр Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом. Об этом после предварительных слушаний по делу о смертельной аварии заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Он не страдает алкоголизмом. Ну а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? — сказал адвокат.

Адвокат Ефремова: Если бы я свою позицию рассказал, он бы давно срок получил

Сегодня проходят предварительные слушания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

Пашаев также заявил, что пока рано говорить о наркотическом опьянении Ефремова в момент аварии.

Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

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