Адвокат Ефремова заявил, что актёр не страдает алкоголизмом

Актёр Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом. Об этом после предварительных слушаний по делу о смертельной аварии заявил его адвокат Эльман Пашаев.
— Он не страдает алкоголизмом. Ну а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? — сказал адвокат.
Адвокат Ефремова: Если бы я свою позицию рассказал, он бы давно срок получилСегодня проходят предварительные слушания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.
Пашаев также заявил, что пока рано говорить о наркотическом опьянении Ефремова в момент аварии.
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.