"Сидел и похрюкивал". Адвокат семьи погибшего оценил поведение Ефремова в суде

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Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, рассказал, как артист себя вёл на заседании суда, которое прошло сегодня.
— Он такой сонный сегодня, вчера он был бодрячком. А сегодня как-то сидел и похрюкивал, — сказал Добровинский.
"Будут маленькие хитрые сюрпризы". Адвокат Ольшанский поделился прогнозом по делу ЕфремоваПо его мнению, сторона защиты сделает ставку на недоказанности того факта, что именно артист был за рулём.
Напомним, предварительное слушание должно было начаться ещё вчера, однако оно было отложено из-за неявки адвоката Ефремова. По данным Лайфа, Эльман Пашаев находился в командировке в другом регионе.
Авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.