"Сидел и похрюкивал". Адвокат семьи погибшего оценил поведение Ефремова в суде

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Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, рассказал, как артист себя вёл на заседании суда, которое прошло сегодня.

— Он такой сонный сегодня, вчера он был бодрячком. А сегодня как-то сидел и похрюкивал, — сказал Добровинский.

Напомним, предварительное слушание должно было начаться ещё вчера, однако оно было отложено из-за неявки адвоката Ефремова. По данным Лайфа, Эльман Пашаев находился в командировке в другом регионе.