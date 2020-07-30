"Он не трус!" Адвокат Ефремова рассказал, как кричал на артиста из-за его намерения признать вину

Эльман Пашаев. Видео © LIFE

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный точно находился в автомобиле во время смертельной аварии в центре Москвы, но пока не подтверждено, что он был за рулём.

— Ефремов в момент ДТП точно был в автомобиле, но мы до сих пор не знаем, был ли он за рулём, — сказал защитник журналистам.

Пашаев также подчёркивает готовность актёра понести наказание. С первого дня Ефремов говорит, что готов "пойти в тюрьму". Адвокату якобы даже пришлось на повышенных тонах объяснять артисту, что это преждевременно, надо дождаться решения суда.