"Он не трус!" Адвокат Ефремова рассказал, как кричал на артиста из-за его намерения признать вину

Эльман Пашаев. Видео © LIFE
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный точно находился в автомобиле во время смертельной аварии в центре Москвы, но пока не подтверждено, что он был за рулём.
— Ефремов в момент ДТП точно был в автомобиле, но мы до сих пор не знаем, был ли он за рулём, — сказал защитник журналистам.
Пашаев также подчёркивает готовность актёра понести наказание. С первого дня Ефремов говорит, что готов "пойти в тюрьму". Адвокату якобы даже пришлось на повышенных тонах объяснять артисту, что это преждевременно, надо дождаться решения суда.
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Напомним, авария в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Ранее Пашаев заявил, что защита лишь частично признаёт обвинения в том, что артист находился за рулём в момент аварии. Адвокат объяснял, что артист не помнит само столкновение с фургоном.