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В Москве рабочие случайно пробили газовую трубу. Место аварии оцеплено

В районе ЧП распространился сильный характерный запах.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Рабочие во время ремонта повредили газовую трубу в районе 43-го дома на Хорошёвском шоссе в Москве. Как стало известно Лайфу, место происшествия оцеплено.

Сотрудники экстренных служб прибыли для устранения последствий аварии. Тем временем газ продолжает хлестать из газопровода под высоким давлением. По словам собеседника Лайфа, в районе распространился сильный характерный запах.

Названа причина появления газового "фонтана" на Алтуфьевском шоссе

Жителей находящихся рядом домов заверили, что опасности нет.

Ранее в Нижнем Новгороде жители начали массово жаловаться на запах газа на улице и в квартирах. Экстренные службы региона проверили все газозаправочные станции на территории города и не выявили никаких нарушений. В случившемся пообещал разобраться губернатор области Глеб Никитин.

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