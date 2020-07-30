В Москве рабочие случайно пробили газовую трубу. Место аварии оцеплено

Рабочие во время ремонта повредили газовую трубу в районе 43-го дома на Хорошёвском шоссе в Москве. Как стало известно Лайфу, место происшествия оцеплено.
Сотрудники экстренных служб прибыли для устранения последствий аварии. Тем временем газ продолжает хлестать из газопровода под высоким давлением. По словам собеседника Лайфа, в районе распространился сильный характерный запах.
Названа причина появления газового "фонтана" на Алтуфьевском шоссеЖителей находящихся рядом домов заверили, что опасности нет.
Ранее в Нижнем Новгороде жители начали массово жаловаться на запах газа на улице и в квартирах. Экстренные службы региона проверили все газозаправочные станции на территории города и не выявили никаких нарушений. В случившемся пообещал разобраться губернатор области Глеб Никитин.