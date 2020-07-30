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В Санкт-Петербурге задержан депутат Заксобрания

В партии это подтвердили, но от комментариев отказались.

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Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге сегодня задержан депутат Заксобрания от "Единой России" Роман Коваль. Эту информацию Лайфу подтвердили в пресс-службе партии. От других комментариев там отказались, назвав их преждевременными.

Согласно данным на сайте Заксобрания, Роман Коваль родился в 1978 году в семье военнослужащего. Он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России и Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "Финансы и кредит". До 2016 года служил в МВД. В том же году избран депутатом Законодательного собрания шестого созыва по единому избирательному округу.

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