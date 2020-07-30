Стало плохо на допросе. Жене Энди Картрайта, расчленившей его тело, вызвали скорую

Супруге рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), которая с самого утра находится на допросе по делу о его смерти, понадобилась помощь медиков. Как стало известно Лайфу, женщине вызвали скорую после того, как ей стало плохо.
Марина — жена рэпера Энди Картрайта. Фото © LIFE SHOT
Марина — так зовут вдову участника Versus Battlе — вспоминает всё более шокирующие подробности о том, что происходило в их квартире на Невском последние четыре дня. Её последняя версия такая: женщина якобы вернулась домой и обнаружила супруга мёртвым, возможно, от передозировки наркотиков. Будучи заботливой мамой и находясь в состоянии отчаяния, она решила избавиться от тела, чтобы её трехлетняя дочь не увидела мёртвого папу. На помощь она позвала собственную мать, и та согласилась. Следующие три ночи, дождавшись, когда ребёнок уснёт, женщины распиливали тело музыканта и упаковывали в пакеты.
"Чтобы дочка не увидела мёртвого папу". Жена рэпера Энди Картрайта назвала новый мотив кровавой драмы, развернувшейся в их квартиреЖенщина призналась, что расчленять тело мужа ей помогала её мать. Но самое жуткое, что ребёнок спал в одной из комнат, когда за стеной творилось страшное.
Напомним, расчленённое тело Энди Картрайта — рэпера и участника Versus Battle — обнаружили 29 июля вечером в квартире в Санкт-Петербурге. Супруга 30-летнего музыканта задержана. По её первоначальной версии, рэпер умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня.