Стало плохо на допросе. Жене Энди Картрайта, расчленившей его тело, вызвали скорую

Супруге рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), которая с самого утра находится на допросе по делу о его смерти, понадобилась помощь медиков. Как стало известно Лайфу, женщине вызвали скорую после того, как ей стало плохо.

Марина — так зовут вдову участника Versus Battlе — вспоминает всё более шокирующие подробности о том, что происходило в их квартире на Невском последние четыре дня. Её последняя версия такая: женщина якобы вернулась домой и обнаружила супруга мёртвым, возможно, от передозировки наркотиков. Будучи заботливой мамой и находясь в состоянии отчаяния, она решила избавиться от тела, чтобы её трехлетняя дочь не увидела мёртвого папу. На помощь она позвала собственную мать, и та согласилась. Следующие три ночи, дождавшись, когда ребёнок уснёт, женщины распиливали тело музыканта и упаковывали в пакеты.