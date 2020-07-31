Не только расчленила тело. Жене Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене известного рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал, расчленившей его тело, предъявлено обвинение в убийстве. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника, в ходе допроса 31 июля девушка не сказала ничего нового. Кохал не стала менять показания, даже узнав результаты экспресс-теста об отсутствии запрещённых веществ в организме рэпера. Она продолжает настаивать, что смерть супруга наступила в результате передозировки наркотиками.

Решение об аресте обвиняемой будет принято 1 августа. Мать девушки Елена проходит по делу об убийстве как свидетель. Причины смерти Картрайта не установлены. Источник отметил, что назвать их сложно, учитывая обстоятельства. Криминалисты ждут результатов расширенной экспертизы.

Напомним, расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. По предварительным данным, ей помогала мать.