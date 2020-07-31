Теперь подозреваемая. У жены Энди Картрайта изменился статус в деле о расчленении рэпера

Супруга известного рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал, расчленившая тело музыканта, задержана как подозреваемая в его убийстве. Об этом Лайфу рассказал источник. Эту информацию официально подтвердили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Кохал продолжают допрашивать. В это время проводятся разные экспертизы. По словам собеседника Лайфа, в ближайшее время будет решаться вопрос об аресте девушки.
"Чтобы дочка не увидела мёртвого папу". Жена рэпера Энди Картрайта назвала новый мотив кровавой драмы, развернувшейся в их квартиреЖенщина призналась, что расчленять тело мужа ей помогала её мать. Но самое жуткое, что ребёнок спал в одной из комнат, когда за стеной творилось страшное.
Напомним, расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо.
Как выяснил Лайф, экспресс-тест на наркотики не показал в организме расчленённого музыканта запрещённых веществ.