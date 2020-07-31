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Лайф выяснил результаты теста на наркотики расчленённого женой рэпера Энди Картрайта

Тело 30-летнего музыканта обнаружили 29 июля вечером в петербургской квартире.

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Фото © VK / Энди Картрайт

Версия супруги известного рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) о том, что муж погиб от передозировки, продолжает разваливаться. Не в её пользу говорят результаты экспресс-теста на наркотики. Как стало известно Лайфу, анализ не показал в организме расчленённого музыканта запрещённых веществ.

По словам инсайдера, обстоятельно допросить жену погибшего следователи до сих пор не смогли. Марина Кохал сослалась на сильную усталость — якобы не спала почти пять суток, в течение которых в буквальном смысле пилила тело мужа. Женщине нашли место для отдыха прямо в отделе полиции. Когда она будет готова, начнётся допрос.

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Женщина призналась, что расчленять тело мужа ей помогала её мать. Но самое жуткое, что ребёнок спал в одной из комнат, когда за стеной творилось страшное.

Напомним, расчленённое тело Энди Картрайта — рэпера и участника Versus Battle — обнаружили 29 июля вечером в квартире в Санкт-Петербурге. Супруга 30-летнего музыканта задержана. По её первоначальной версии, рэпер умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. В результате пришлось вызвать скорую.

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