Лайф выяснил результаты теста на наркотики расчленённого женой рэпера Энди Картрайта

Версия супруги известного рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) о том, что муж погиб от передозировки, продолжает разваливаться. Не в её пользу говорят результаты экспресс-теста на наркотики. Как стало известно Лайфу, анализ не показал в организме расчленённого музыканта запрещённых веществ.
По словам инсайдера, обстоятельно допросить жену погибшего следователи до сих пор не смогли. Марина Кохал сослалась на сильную усталость — якобы не спала почти пять суток, в течение которых в буквальном смысле пилила тело мужа. Женщине нашли место для отдыха прямо в отделе полиции. Когда она будет готова, начнётся допрос.
"Чтобы дочка не увидела мёртвого папу". Жена рэпера Энди Картрайта назвала новый мотив кровавой драмы, развернувшейся в их квартиреЖенщина призналась, что расчленять тело мужа ей помогала её мать. Но самое жуткое, что ребёнок спал в одной из комнат, когда за стеной творилось страшное.
Напомним, расчленённое тело Энди Картрайта — рэпера и участника Versus Battle — обнаружили 29 июля вечером в квартире в Санкт-Петербурге. Супруга 30-летнего музыканта задержана. По её первоначальной версии, рэпер умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. В результате пришлось вызвать скорую.