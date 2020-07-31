Лайф выяснил результаты теста на наркотики расчленённого женой рэпера Энди Картрайта

Версия супруги известного рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) о том, что муж погиб от передозировки, продолжает разваливаться. Не в её пользу говорят результаты экспресс-теста на наркотики. Как стало известно Лайфу, анализ не показал в организме расчленённого музыканта запрещённых веществ.

По словам инсайдера, обстоятельно допросить жену погибшего следователи до сих пор не смогли. Марина Кохал сослалась на сильную усталость — якобы не спала почти пять суток, в течение которых в буквальном смысле пилила тело мужа. Женщине нашли место для отдыха прямо в отделе полиции. Когда она будет готова, начнётся допрос.