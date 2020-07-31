"Тишина была". Соседи рассказали Лайфу о семье жены-расчленительницы Энди Картрайта

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Мать Марины Кохал, задержанной по подозрению в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), переехала в Санкт-Петербург из Барнаула около полутора лет назад, бросив мужа Сергея. По словам бывших соседей семьи, раньше тёща музыканта Елена работала учителем иностранных языков. Странностей за семьёй замечено не было.

— Тишина была, ничего плохого сказать не могу, — отметила соседка Валентина.

Собеседница уточнила, что иногда встречает отца Марины. С её слов, мужчина работал кем-то вроде монтёра, иногда чинил домофоны.

Соседка Нина рассказала, что мама Марины Елена была спокойной. Никаких странностей за ней или дочерью женщина не замечала.

Напомним, расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. По предварительным данным, ей помогала мать.