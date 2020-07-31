"Тишина была". Соседи рассказали Лайфу о семье жены-расчленительницы Энди Картрайта

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Мать Марины Кохал, задержанной по подозрению в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), переехала в Санкт-Петербург из Барнаула около полутора лет назад, бросив мужа Сергея. По словам бывших соседей семьи, раньше тёща музыканта Елена работала учителем иностранных языков. Странностей за семьёй замечено не было.
— Тишина была, ничего плохого сказать не могу, — отметила соседка Валентина.
Собеседница уточнила, что иногда встречает отца Марины. С её слов, мужчина работал кем-то вроде монтёра, иногда чинил домофоны.
Соседка Нина рассказала, что мама Марины Елена была спокойной. Никаких странностей за ней или дочерью женщина не замечала.
Мать рэпера Энди Картрайта, которого расчленила жена, узнала о случившемся от знакомыхТе прочитали об этом в СМИ и поспешили сообщить ужасные новости ни о чём не подозревающей Валентине.
Напомним, расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. По предварительным данным, ей помогала мать.
Альбом расчленённого рэпера Энди Картрайта выпустят посмертноВ последнее время музыкант занимался доработкой пластинки.
Как выяснил Лайф, экспресс-тест на наркотики не показал в организме расчленённого музыканта запрещённых веществ. 31 июля Марину Кохал задержали как подозреваемую в убийстве Картрайта.