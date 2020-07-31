Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Мать рэпера Энди Картрайта, которого расчленила жена, узнала о случившемся от знакомых

Те прочитали об этом в СМИ и поспешили сообщить ужасные новости ни о чём не подозревающей Валентине.

85

Фото © ВКонтакте / Энди Картрайт

Маме погибшего в Санкт-Петербурге рэпера никто не сообщил лично о том, что случилось с её сыном. Женщине об этом рассказали знакомые, которые увидели новости в Интернете. Придя в ужас от такого открытия, они сразу решили уточнить всё у Валентины. Вот только она, оказывается, совершенно не знала о смерти сына, пишет телеграм-канал "112".

Фото © ВКонтакте / Энди Картрайт

По словам мамы Александра (настоящее имя Энди Картрайт), с сыном она разговаривала пару недель назад. Он как раз собирался навестить её — они с семьёй ждали открытия границ. Валентина очень ждала их приезда, ведь ни невестку, ни внучку она ещё не видела лично — только на фото и в онлайн-разговорах. Теперь повод для встречи выдался совершенно не радостный.

Фото © ВКонтакте / Энди Картрайт

Сейчас транспорт не ходит. Я бы приехала, но поездов нет... Не хочу никакого шоу и публичности. Я лишь хочу забрать своего сына и его ребёнка

Валентина, мать Энди Картрайта

Фото © ВКонтакте / Энди Картрайт

Мама рэпера переживает, как ей удастся забрать тело сына, — ведь границы всё ещё закрыты. Скорее всего, его придётся кремировать. По поводу остальной ситуации Валентина не знает, что и думать. Она заметила только, что её сын не страдал какими-либо заболеваниями и на здоровье не жаловался. А к наркотикам он испытывал неприязнь и потому никогда их не употреблял.

Смерть, "достойная" рэпера. Что известно об Энди Картрайте, которого в Питере расчленила жена

Недавно в одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружили тело популярного рэпера, запакованное по частям в пакеты. Полиция сразу же арестовала жену музыканта, которая и не скрывала своей причастности.

Выбор редакции

Loading...