Мать рэпера Энди Картрайта, которого расчленила жена, узнала о случившемся от знакомых

Маме погибшего в Санкт-Петербурге рэпера никто не сообщил лично о том, что случилось с её сыном. Женщине об этом рассказали знакомые, которые увидели новости в Интернете. Придя в ужас от такого открытия, они сразу решили уточнить всё у Валентины. Вот только она, оказывается, совершенно не знала о смерти сына, пишет телеграм-канал "112".

Фото © ВКонтакте / Энди Картрайт

По словам мамы Александра (настоящее имя Энди Картрайт), с сыном она разговаривала пару недель назад. Он как раз собирался навестить её — они с семьёй ждали открытия границ. Валентина очень ждала их приезда, ведь ни невестку, ни внучку она ещё не видела лично — только на фото и в онлайн-разговорах. Теперь повод для встречи выдался совершенно не радостный.

Фото © ВКонтакте / Энди Картрайт

Сейчас транспорт не ходит. Я бы приехала, но поездов нет... Не хочу никакого шоу и публичности. Я лишь хочу забрать своего сына и его ребёнка Валентина, мать Энди Картрайта

Фото © ВКонтакте / Энди Картрайт