МИД Белоруссии направил ноту России из-за очередей на границе

Министерство иностранных дел Белоруссии направило России ноту с просьбой прояснить ситуацию с порядком пересечения границы двух стран. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
— МИД направлена соответствующая нота российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменён порядок пересечения границы, — приводит слова пресс-секретаря белорусского МИД портал tut.by.
Кремль — о задержании россиян в Белоруссии: Это не совсем укладывается в параметры союзнических отношенийДмитрий Песков рассказал, что в Москве обеспокоены тем, что к задержанным до сих пор не пустили российских консулов.
Ранее сегодня очевидцы сообщили, что на трассе Е30 / М1 на российско-белорусской границе образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пользователи соцсетей рассказывали, что россияне тщательно проверяют документы при въезде на территорию страны.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ задержание россиян в Белоруссии.