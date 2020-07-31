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МИД Белоруссии направил ноту России из-за очередей на границе

Минск попросил уточнить, действительно ли Москва изменила порядок въезда.

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Фото © Pixabay

Министерство иностранных дел Белоруссии направило России ноту с просьбой прояснить ситуацию с порядком пересечения границы двух стран. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

МИД направлена соответствующая нота российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменён порядок пересечения границы, — приводит слова пресс-секретаря белорусского МИД портал tut.by.

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Дмитрий Песков рассказал, что в Москве обеспокоены тем, что к задержанным до сих пор не пустили российских консулов.

Ранее сегодня очевидцы сообщили, что на трассе Е30 / М1 на российско-белорусской границе образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пользователи соцсетей рассказывали, что россияне тщательно проверяют документы при въезде на территорию страны.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ задержание россиян в Белоруссии.

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