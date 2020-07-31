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Вейпы и кальяны в России приравняли к сигаретам

Соответственно, запрещены их продажа несовершеннолетним, демонстрация в фильмах и так далее.

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Фото © Pixabay

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, распространяющий антитабачное законодательство на вейпы, кальяны и снюсы. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Курение в коммунальных квартирах будет запрещено, это пропишут в законодательстве. Последствия табакокурения и потребления веществ с содержанием никотина будут указаны в правах и обязанностях граждан. Курящим людям будут оказывать медпомощь, направленную на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.

Госдума приравняла вейпы и кальяны к сигаретам

Закон расширил перечень никотиносодержащей продукции, на которую распространяется антитабачное законодательство, в том числе и административные штрафы.

Административная ответственность предусмотрена за продажу несовершеннолетним вейпов, электронных сигарет, нагревателей табака и кальянов, то есть за вовлечение детей в процесс использования курительных изделий. Штрафы предусмотрены за нарушение запрета их эксплуатации в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий в новых сериалах и фильмах. Они останутся такими же, какие сейчас распространяются на обычные сигареты.

Ранее Лайф писал, что специалисты Минздрава РФ собирают доказательную базу о влиянии курения вейпов на организм человека. Если будет доказано, что парение может стать причиной смерти, вейпы могут запретить.

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