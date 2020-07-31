Вейпы и кальяны в России приравняли к сигаретам

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, распространяющий антитабачное законодательство на вейпы, кальяны и снюсы. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Курение в коммунальных квартирах будет запрещено, это пропишут в законодательстве. Последствия табакокурения и потребления веществ с содержанием никотина будут указаны в правах и обязанностях граждан. Курящим людям будут оказывать медпомощь, направленную на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.

Административная ответственность предусмотрена за продажу несовершеннолетним вейпов, электронных сигарет, нагревателей табака и кальянов, то есть за вовлечение детей в процесс использования курительных изделий. Штрафы предусмотрены за нарушение запрета их эксплуатации в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий в новых сериалах и фильмах. Они останутся такими же, какие сейчас распространяются на обычные сигареты.