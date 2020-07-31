"Превосходное приключение". Детсадовцы нашли сумку с марихуаной в лесу

В Германии группа детсадовцев отправилась на прогулку в лес и нашла там три килограмма марихуаны. Инцидент произошёл 30 июля недалеко от города Гебезее, сообщает Presseportal со ссылкой на полицейский отчёт.

Несколько пакетиков с травой дети обнаружили в очень ветхой сумке. В полиции отметили, что изъяли наркотики, по факту их обнаружения начато расследование. По словам правоохранителей, для "маленьких сыщиков" прогулка по лесу стала "превосходным приключением" благодаря приезду стражей порядка.