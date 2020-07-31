"Превосходное приключение". Детсадовцы нашли сумку с марихуаной в лесу

В Германии группа детсадовцев отправилась на прогулку в лес и нашла там три килограмма марихуаны. Инцидент произошёл 30 июля недалеко от города Гебезее, сообщает Presseportal со ссылкой на полицейский отчёт.
Несколько пакетиков с травой дети обнаружили в очень ветхой сумке. В полиции отметили, что изъяли наркотики, по факту их обнаружения начато расследование. По словам правоохранителей, для "маленьких сыщиков" прогулка по лесу стала "превосходным приключением" благодаря приезду стражей порядка.
Отравившиеся лекарством от астмы дети нашли таблетки во время прогулки в лесуНесовершеннолетние в возрасте от 9 до 13 лет решили принять таблетки неизвестного происхождения.
Ранее в Канаде ученик начальной школы принёс на обед сэндвич с крупицами марихуаны. Мальчик рассказал, что травка принадлежит его отцу, которому врачи разрешили использовать наркотик в медицинских целях.