Путин подписал закон, приравнивающий отчуждение территорий России к экстремизму

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнивает отчуждение территорий России к экстремистской деятельности.
Напомним, законопроект разработали член Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документ создан для реализации поправок к Конституции РФ. В тексте законопроекта уточняется понятие экстремистской деятельности. В него включается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части территории.
Клинцевич — о запрещающем отчуждение территории РФ законопроекте: Это основная скрепаПо его мнению, данная инициатива определяет будущее страны и следующих поколений.
Этот закон был принят Госдумой 22 июля. Через два дня его поддержал Совет Федерации.