Путин подписал закон, приравнивающий отчуждение территорий России к экстремизму

Напомним, законопроект разработали член Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документ создан для реализации поправок к Конституции РФ. В тексте законопроекта уточняется понятие экстремистской деятельности. В него включается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части территории.