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Путин подписал закон, приравнивающий отчуждение территорий России к экстремизму

Документ был разработан для реализации поправок к Конституции РФ.

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Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнивает отчуждение территорий России к экстремистской деятельности.

Напомним, законопроект разработали член Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документ создан для реализации поправок к Конституции РФ. В тексте законопроекта уточняется понятие экстремистской деятельности. В него включается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части территории.

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По его мнению, данная инициатива определяет будущее страны и следующих поколений.

Этот закон был принят Госдумой 22 июля. Через два дня его поддержал Совет Федерации.

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