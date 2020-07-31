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"Надо остановиться!" Фанаты не узнали Бабкину из-за "фарфоровой кожи"

На лице исполнительницы не видно ни единой морщинки.

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Надежда Бабкина. Фото © Instagram / ngbabkina

Певица Надежда Бабкина удивила подписчиков тем, как хорошо выглядит в свои 70 лет. Артистка опубликовала в "Инстаграме" фотографию, на которой она максимально неестественна. Внимание на это обратили "Дни.ру".

Как отмечает портал, всему виной ретушь, из-за которой основательница ансамбля "Русская песня" выглядит не так, как в жизни. На снимке на лице Бабкиной нет ни единой морщины, будто у неё фарфоровая кожа.

В комментариях к посту фанаты намекнули артистке, что пользоваться приложениями для коррекции фото в её случае неуместно.

С каждой фотографией всё моложе. Надо остановиться! — написал один из юзеров.

Бабкина рассказала о странном видении, которое пришло к ней на выходе из комы

По её словам, никаких голосов "по ту сторону" слышно не было.

Как-то очень далеко от Бабкиной, — прокомментировала другая фанатка.

Напомним, в апреле певица Надежда Бабкина была госпитализирована с предварительным диагнозом "пневмония". Её ввели в состояние искусственной комы. По одной из версий, это было сделано лишь для того, чтобы организму было проще победить болезнь. Пока Бабкина находилась без сознания, некоторые СМИ утверждали, что взятый у неё тест на коронавирус оказался положительным, однако позже её официальный представитель опроверг эти сообщения.

Вышедшая из комы Бабкина выругалась и попросила жареной картошки

По словам концертного директора певицы, она сейчас в сознании, состояние её стабильно.

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