"Надо остановиться!" Фанаты не узнали Бабкину из-за "фарфоровой кожи"

Певица Надежда Бабкина удивила подписчиков тем, как хорошо выглядит в свои 70 лет. Артистка опубликовала в "Инстаграме" фотографию, на которой она максимально неестественна. Внимание на это обратили "Дни.ру".
Как отмечает портал, всему виной ретушь, из-за которой основательница ансамбля "Русская песня" выглядит не так, как в жизни. На снимке на лице Бабкиной нет ни единой морщины, будто у неё фарфоровая кожа.
В комментариях к посту фанаты намекнули артистке, что пользоваться приложениями для коррекции фото в её случае неуместно.
— С каждой фотографией всё моложе. Надо остановиться! — написал один из юзеров.
Бабкина рассказала о странном видении, которое пришло к ней на выходе из комыПо её словам, никаких голосов "по ту сторону" слышно не было.
— Как-то очень далеко от Бабкиной, — прокомментировала другая фанатка.
Напомним, в апреле певица Надежда Бабкина была госпитализирована с предварительным диагнозом "пневмония". Её ввели в состояние искусственной комы. По одной из версий, это было сделано лишь для того, чтобы организму было проще победить болезнь. Пока Бабкина находилась без сознания, некоторые СМИ утверждали, что взятый у неё тест на коронавирус оказался положительным, однако позже её официальный представитель опроверг эти сообщения.