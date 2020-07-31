"Надо остановиться!" Фанаты не узнали Бабкину из-за "фарфоровой кожи"

Певица Надежда Бабкина удивила подписчиков тем, как хорошо выглядит в свои 70 лет. Артистка опубликовала в "Инстаграме" фотографию, на которой она максимально неестественна. Внимание на это обратили "Дни.ру".

Как отмечает портал, всему виной ретушь, из-за которой основательница ансамбля "Русская песня" выглядит не так, как в жизни. На снимке на лице Бабкиной нет ни единой морщины, будто у неё фарфоровая кожа.

В комментариях к посту фанаты намекнули артистке, что пользоваться приложениями для коррекции фото в её случае неуместно.

— С каждой фотографией всё моложе. Надо остановиться! — написал один из юзеров.

— Как-то очень далеко от Бабкиной, — прокомментировала другая фанатка.