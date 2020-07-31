Жительница Калмыкии показала, как ночью воровала малыша из роддома — видео

40-летняя жительница Калмыкии Елена Линник показала следователям, как проникла в родильное отделение одной из больниц Ростовской области и выкрала оттуда малыша. Женщине предъявлено обвинение в похищении новорождённого ребёнка, сообщает региональное СУ СК РФ.

На записи, размещённой в аккаунте Следственного комитета России в YouTube, арестованная рассказывает, что в палате было темно, когда она зашла. Там стояли две кровати, на одной из них лежала женщина, рядом в детском кювёзе находился ребёнок.

В ведомстве отметили, что Линник полностью признала вину в содеянном. Ей проведут стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, похищение произошло 25 июля, около трёх часов ночи, в роддоме МБУЗ ЦРБ Сальского района. В палату родильного отделения проникла женщина и выкрала младенца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что злоумышленница вышла из больницы с большим пакетом, в котором лежит новорождённый мальчик. Как рассказала мать ребёнка, незадолго до этого женщина стучала в окно и просила позвать сестру. Затем незнакомка спросила роженицу, куда она идёт. Та ответила, что в туалет. Потом произошло нечто странное. Собеседница сказала матери ребёнка идти по своим делам, и она послушно ушла, оставив женщину в палате одну. Уже в туалете роженица "очнулась" и поспешила в палату. Однако незнакомки там не оказалось.