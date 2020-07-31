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Путин обязал росгвардейцев представляться по требованию граждан

Они должны назвать должность, звание, фамилию и предъявить удостоверение.

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Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотрудники Росгвардии отныне обязаны представляться по требованию граждан. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Теперь росгвардейцам по аналогии с полицейскими необходимо назвать должность, звание, фамилию и предъявить удостоверение. Кроме того, сотрудник обязан назвать цель обращения, а в случае задержания — причину и основания своих действий. В случае если сотруднику Росгвардии угрожает опасность или же он занимается пресечением нарушений, представляться он не обязан.

В Москве сотрудник Росгвардии в одиночку спас девочку во время пожара

После этого он связался с её родственниками и дождался их приезда.

Ранее глава государства подписал документ, в соответствии с которым в России будет применяться на практике многодневный формат голосований. Первые такие выборы пройдут уже в сентябре и будут длиться три дня.

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