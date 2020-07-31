Путин обязал росгвардейцев представляться по требованию граждан

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотрудники Росгвардии отныне обязаны представляться по требованию граждан. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
Теперь росгвардейцам по аналогии с полицейскими необходимо назвать должность, звание, фамилию и предъявить удостоверение. Кроме того, сотрудник обязан назвать цель обращения, а в случае задержания — причину и основания своих действий. В случае если сотруднику Росгвардии угрожает опасность или же он занимается пресечением нарушений, представляться он не обязан.
В Москве сотрудник Росгвардии в одиночку спас девочку во время пожараПосле этого он связался с её родственниками и дождался их приезда.
Ранее глава государства подписал документ, в соответствии с которым в России будет применяться на практике многодневный формат голосований. Первые такие выборы пройдут уже в сентябре и будут длиться три дня.