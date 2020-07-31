Путин обязал росгвардейцев представляться по требованию граждан

Теперь росгвардейцам по аналогии с полицейскими необходимо назвать должность, звание, фамилию и предъявить удостоверение. Кроме того, сотрудник обязан назвать цель обращения, а в случае задержания — причину и основания своих действий. В случае если сотруднику Росгвардии угрожает опасность или же он занимается пресечением нарушений, представляться он не обязан.