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Путин подписал закон о цифровых деньгах. Расплачиваться криптовалютами не получится

Гражданский оборот таких активов будет ограничен. Операции смогут совершать банки и биржи.

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Фото © Getty Images

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который со следующего года разрешает использовать в России при сделках цифровые финансовые активы (ЦФА). Однако как платёжное средство криптовалюты использовать будет запрещено. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

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За последние пару дней курс биткоина сначала подскочил до десяти тысяч долларов, а затем достиг 11,4 тысячи долларов. При этом в России запретили расплачиваться криптовалютой. Что делать тем, у кого остались биткоины, и как можно легально их использовать — в материале Лайфа.

Согласно этому закону, ЦФА могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой и так далее. А вот в качестве самостоятельного средства платежа использоваться не могут.

Операции с такими цифровыми активами смогут проводить банки и биржи. Для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.

Отметим, что биткоин — одна из самых популярных криптовалют — в последнее время дорожает. Она отыгрывает обвал стоимости, который произошёл ранее.

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