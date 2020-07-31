Путин подписал закон о цифровых деньгах. Расплачиваться криптовалютами не получится

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который со следующего года разрешает использовать в России при сделках цифровые финансовые активы (ЦФА). Однако как платёжное средство криптовалюты использовать будет запрещено. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.
Биткоин попал под запрет и рекордно подорожал. Каким будет курс и где сейчас можно держать криптуЗа последние пару дней курс биткоина сначала подскочил до десяти тысяч долларов, а затем достиг 11,4 тысячи долларов. При этом в России запретили расплачиваться криптовалютой. Что делать тем, у кого остались биткоины, и как можно легально их использовать — в материале Лайфа.
Согласно этому закону, ЦФА могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой и так далее. А вот в качестве самостоятельного средства платежа использоваться не могут.
Операции с такими цифровыми активами смогут проводить банки и биржи. Для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.
Отметим, что биткоин — одна из самых популярных криптовалют — в последнее время дорожает. Она отыгрывает обвал стоимости, который произошёл ранее.