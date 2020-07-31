Власти Подмосковья вручили Mercedes победившей в международной олимпиаде выпускнице

Правительство Московской области подарило выпускнице одной из школ Mercedes. Подарок она получила за первое место в европейской олимпиаде по физике, сообщает телеканал "360".

Алиса Бугрова из Долгопрудного обошла соперников из 57 стран и принесла российской сборной, в составе которой участвовала, золотую медаль. На завод Mercedes её пригласил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он же и вручил ей автомобиль, поздравив с победой.

— Алиса, мы все сегодня тебя приветствуем и поздравляем. <…> В знак усердия и твоего таланта мы хотим преподнести тебе вот этот подарок — Mercedes, чтобы ты на нём ездила безопасно, — сказал Воробьёв.

Завод по сборке автомобилей Mercedes уже год функционирует в подмосковном Солнечногорске. Он стал одним из первых предприятий, которые вернулись к полноценной работе после пандемии коронавируса. На производстве осуществляется сборка внедорожников и моделей Е-класса.