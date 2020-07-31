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"Не могу поступить иначе". Гармаш объявил об уходе из "Современника"

По словам актёра, в культурном учреждении сейчас "идёт расправа над людьми, прекрасными профессионалами".

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Сергей Гармаш. Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из "Современника", где он прослужил 44 года. В открытом письме к коллегам артист назвал причиной своего непростого решения "чудовищную ситуацию", сложившуюся в театре после смерти художественного руководителя Галины Волчек.

Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены диалоги, посвящённые юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу, — приводит МК цитату из послания.

По мнению Гармаша, в "Современнике" "идёт расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни". Он рассказывает, что решил остаться верным данному у гроба Волчек обещанию. Поскольку противостоять происходящему в театре артист не может, решил уйти. Гармаш резюмировал, что просто не может поступить иначе.

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По его словам, коллегам актёра следовало сохранять молчание и дальше.

Возглавлявшая "Современник" ранее Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание с ней проходило в театре 29 декабря, похоронили её на Новодевичьем кладбище. Новым худруком "Современника" стал театральный режиссёр Виктор Рыжаков.

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