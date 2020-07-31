"Не могу поступить иначе". Гармаш объявил об уходе из "Современника"

Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из "Современника", где он прослужил 44 года. В открытом письме к коллегам артист назвал причиной своего непростого решения "чудовищную ситуацию", сложившуюся в театре после смерти художественного руководителя Галины Волчек.

— Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены диалоги, посвящённые юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу, — приводит МК цитату из послания.

По мнению Гармаша, в "Современнике" "идёт расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни". Он рассказывает, что решил остаться верным данному у гроба Волчек обещанию. Поскольку противостоять происходящему в театре артист не может, решил уйти. Гармаш резюмировал, что просто не может поступить иначе.