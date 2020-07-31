"Не могу поступить иначе". Гармаш объявил об уходе из "Современника"

Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из "Современника", где он прослужил 44 года. В открытом письме к коллегам артист назвал причиной своего непростого решения "чудовищную ситуацию", сложившуюся в театре после смерти художественного руководителя Галины Волчек.
— Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены диалоги, посвящённые юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу, — приводит МК цитату из послания.
По мнению Гармаша, в "Современнике" "идёт расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни". Он рассказывает, что решил остаться верным данному у гроба Волчек обещанию. Поскольку противостоять происходящему в театре артист не может, решил уйти. Гармаш резюмировал, что просто не может поступить иначе.
Соловьёв упрекнул театр "Современник" за слова об устроившем пьяное ДТП ЕфремовеПо его словам, коллегам актёра следовало сохранять молчание и дальше.
Возглавлявшая "Современник" ранее Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание с ней проходило в театре 29 декабря, похоронили её на Новодевичьем кладбище. Новым худруком "Современника" стал театральный режиссёр Виктор Рыжаков.