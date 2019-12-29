Галину Волчек проводили в последний путь на Новодевичьем кладбище

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Народная артистка России, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек похоронена на Новодевичьем кладбище столицы.

Церемония прощания, продолжавшаяся несколько часов, проходила на сцене "Современника". Лайф публиковал фоторепортаж. Проститься с Волчек пришли в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, певец Филипп Киркоров, министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец и многие другие.

Напомним, актриса Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга и отёк лёгких.

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