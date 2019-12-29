Галину Волчек проводили в последний путь на Новодевичьем кладбище

Народная артистка России, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек похоронена на Новодевичьем кладбище столицы.

Церемония прощания, продолжавшаяся несколько часов, проходила на сцене "Современника". Лайф публиковал фоторепортаж. Проститься с Волчек пришли в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, певец Филипп Киркоров, министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец и многие другие.

Напомним, актриса Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга и отёк лёгких.