В Польше заявили, что в России в самолёт Качиньского заложили тротил

Польская Комиссия по повторному расследованию катастрофы самолёта экс-президента Леха Качиньского выступила с очередным громким заявлением по поводу трагедии. Там пришли к выводу, что в борт номер один заложили тротил во время ремонта воздушного судна в России. В промежуточном отчёте говорится, что эксперты также обнаружили во взятых с Ту-154 пробах следы пентрита и RDX (гексогена).

В документе утверждается, что следы взрывчатки якобы оставались на тех частях воздушного судна, "которые российские техники меняли во время ремонта самолётов Ту-154 № 101 (Качиньского) и Ту-154 № 102 в 2009 году". Согласно выводам членов комиссии, причиной крушения первого борта стал взрыв, поскольку самолёт якобы не мог получить столько повреждений только в результате столкновения с землей.

— Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов, — говорится в отчёте.

Самолёт Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту было 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли. Польша с самого начала следствия настаивала, что причиной крушения стал взрыв, но убедительных доказательств этой версии найти комиссия не смогла. СК РФ это уже опровергал.