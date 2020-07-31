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В Берлине совершено нападение на торговый центр

По предварительным данным, преступники напали на инкассаторов. Есть пострадавшие.

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Фото © Bild

В Берлине неизвестные совершили нападение на торговый центр. Об этом сообщает Bild.

По предварительным данным, было совершено нападение на инкассаторов. В здании был распылён слезоточивый газ. Есть пострадавшие. На месте ЧП сейчас находится много полиции и медиков.

А в России дерзкое ограбление инкассаторов было совершено утром 30 мая на улице Щорса. В результате пострадало два человека, а злоумышленники смогли завладеть суммой в размере около 2,3 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением оружия". За любую ценную информацию о преступниках было объявлено вознаграждение в один миллион рублей. Вскоре их задержали.

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