В Берлине совершено нападение на торговый центр

По предварительным данным, было совершено нападение на инкассаторов. В здании был распылён слезоточивый газ. Есть пострадавшие. На месте ЧП сейчас находится много полиции и медиков.

А в России дерзкое ограбление инкассаторов было совершено утром 30 мая на улице Щорса. В результате пострадало два человека, а злоумышленники смогли завладеть суммой в размере около 2,3 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением оружия". За любую ценную информацию о преступниках было объявлено вознаграждение в один миллион рублей. Вскоре их задержали.