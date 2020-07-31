Больной CoViD-19 рэпер Элджей показал видео госпитализации

Известный рэпер Элджей опубликовал видео из кареты скорой помощи, чем серьёзно обеспокоил своих фанатов. Причину госпитализации он не уточнил, но несколько дней назад стало известно, что у него выявили коронавирус.

Видео © Instagram / sayonaraboy

На опубликованных Элджеем кадрах видно, что он лежит на больничной каталке, а за кадром слышны звуки сирены. Никаких пояснений исполнитель делать не стал, лишь наложил на видео эффект в виде летающих бабочек.

Ранее супруга рэпера Анастасия Ивлеева рассказала, как они с мужем заболели CoViD-19. По словам блогера, сначала инфекция проявилась у Элджея как обычное простудное недомогание, а затем последовала потеря вкуса.