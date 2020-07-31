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Больной CoViD-19 рэпер Элджей показал видео госпитализации

Музыкант показал, как лежит на больничной каталке, а за кадром слышны звуки сирены.

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Фото © VK / Элджей

Известный рэпер Элджей опубликовал видео из кареты скорой помощи, чем серьёзно обеспокоил своих фанатов. Причину госпитализации он не уточнил, но несколько дней назад стало известно, что у него выявили коронавирус.

Видео © Instagram / sayonaraboy

На опубликованных Элджеем кадрах видно, что он лежит на больничной каталке, а за кадром слышны звуки сирены. Никаких пояснений исполнитель делать не стал, лишь наложил на видео эффект в виде летающих бабочек.

"Подробности чуть позже". Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Блогерша призвала фанатов к осторожности.

Ранее супруга рэпера Анастасия Ивлеева рассказала, как они с мужем заболели CoViD-19. По словам блогера, сначала инфекция проявилась у Элджея как обычное простудное недомогание, а затем последовала потеря вкуса.

Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) — российский хип-хоп-исполнитель, популярность которому принёс дуэт с рэпером Feduk "Розовое вино", песни "Рваные джинсы", "Минимал". После переезда из Новосибирска в Москву Алексей сменил имидж — теперь отличительной "фишкой" музыканта стали белые глаза, этого эффекта Элджей добивается использованием специальных линз, которые порой не снимает даже в обычной жизни. Женат Алексей на известной телеведущей и блогере Анастасии Ивлеевой. Подробнее о биографии Элджея читайте на uznayvse.ru.

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