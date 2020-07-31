Больной CoViD-19 рэпер Элджей показал видео госпитализации

Известный рэпер Элджей опубликовал видео из кареты скорой помощи, чем серьёзно обеспокоил своих фанатов. Причину госпитализации он не уточнил, но несколько дней назад стало известно, что у него выявили коронавирус.
Видео © Instagram / sayonaraboy
На опубликованных Элджеем кадрах видно, что он лежит на больничной каталке, а за кадром слышны звуки сирены. Никаких пояснений исполнитель делать не стал, лишь наложил на видео эффект в виде летающих бабочек.
"Подробности чуть позже". Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусомБлогерша призвала фанатов к осторожности.
Ранее супруга рэпера Анастасия Ивлеева рассказала, как они с мужем заболели CoViD-19. По словам блогера, сначала инфекция проявилась у Элджея как обычное простудное недомогание, а затем последовала потеря вкуса.
Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) — российский хип-хоп-исполнитель, популярность которому принёс дуэт с рэпером Feduk "Розовое вино", песни "Рваные джинсы", "Минимал". После переезда из Новосибирска в Москву Алексей сменил имидж — теперь отличительной "фишкой" музыканта стали белые глаза, этого эффекта Элджей добивается использованием специальных линз, которые порой не снимает даже в обычной жизни. Женат Алексей на известной телеведущей и блогере Анастасии Ивлеевой. Подробнее о биографии Элджея читайте на uznayvse.ru.