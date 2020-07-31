Россиянин сломал диван головой пасынка. За молчание ребёнку пообещали планшет

Житель Липецка сломал диван головой девятилетнего сына своей сожительницы. Ребёнок частично лишился слуха. Инцидент произошёл ещё в мае, но всё это время ребёнок молчал по просьбе матери.

— 23 мая 2020 года обвиняемый, находясь в своей квартире, в ходе конфликта с девятилетним сыном сожительницы причинил ему черепно-мозговую травму. Взяв мальчика за ноги ниже колен, он с размаха ударил его затылком о сиденье кухонного дивана так, что деревянная часть дивана сломалась, — рассказали в областном СУ СКР.

Мальчик побежал к матери в соседнюю комнату и пожаловался на сильную головную боль. Однако женщина забеспокоилась не только о сыне. Она отвезла ребёнка в больницу, но только после его обещания не рассказывать никому о случившемся. В обмен мать пообещала ребёнку планшет. После тяжёлой травмы головы у школьника начались проблемы со слухом. Спустя два месяца он всё же поведал бабушке об инциденте. Та обратилась в полицию.

На сожителя матери завели дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребёнка". Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Мужчина пытался оправдать жестокость тем, что мальчик отказывался делать уроки и оскорблял свою мать. Следователям также предстоит разобраться в поступке женщины.