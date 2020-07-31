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Названы самые часто используемые в книгах о Гарри Поттере слова. Судя по ним, сага совсем не для детей

К финалу произведения становятся трагичнее.

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Названы наиболее часто употребляемые в серии книг о Гарри Поттере имена и слова. Их определили специалисты сервиса для чтения книг по подписке MyBook.

Самыми часто встречающимися именами стали Гарри (18 567 раз), Гермиона (5370) и Рон (4883). Неоднократно встречаются существительные и прилагательные, связанные с волшебством. Так, слово "палочка" было упомянуто 1907 раз, "волшебный" — 794 раза, "магия" — 454 раза. Слова "заклятие" и "мантия" были употреблены писательницей Джоан Роулинг 368 и 365 раз соответственно.

Практически каждая следующая книга о Гарри Поттере оказывалась мрачнее предыдущей, если судить по количеству негативно окрашенных слов, таких как "смерть", "злой" и "убивать". Так, в последней части серии вчетверо больше подобных слов, чем в первой. К финалу саги книги становятся трагичнее.

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В апреле будет доступна аудиоверсия первой книги на 19 языках, также детей научат рисовать нюхлера.

Ранее российские учёные подробно объяснили значения имён героев саги о Гарри Поттере. Лингвисты отметили, что некоторые персонажи книг Джоан Роулинг названы по-французски. К примеру, Voldemort переводится как "полёт смерти" или "полёт мертвеца", а Малфой — это сочетание слов mal ("злой", "дурной") и foy (от foi — "вера").

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