Названы самые часто используемые в книгах о Гарри Поттере слова. Судя по ним, сага совсем не для детей

Названы наиболее часто употребляемые в серии книг о Гарри Поттере имена и слова. Их определили специалисты сервиса для чтения книг по подписке MyBook.

Самыми часто встречающимися именами стали Гарри (18 567 раз), Гермиона (5370) и Рон (4883). Неоднократно встречаются существительные и прилагательные, связанные с волшебством. Так, слово "палочка" было упомянуто 1907 раз, "волшебный" — 794 раза, "магия" — 454 раза. Слова "заклятие" и "мантия" были употреблены писательницей Джоан Роулинг 368 и 365 раз соответственно.

Практически каждая следующая книга о Гарри Поттере оказывалась мрачнее предыдущей, если судить по количеству негативно окрашенных слов, таких как "смерть", "злой" и "убивать". Так, в последней части серии вчетверо больше подобных слов, чем в первой. К финалу саги книги становятся трагичнее.