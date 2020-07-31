Названы самые часто используемые в книгах о Гарри Поттере слова. Судя по ним, сага совсем не для детей

Названы наиболее часто употребляемые в серии книг о Гарри Поттере имена и слова. Их определили специалисты сервиса для чтения книг по подписке MyBook.
Самыми часто встречающимися именами стали Гарри (18 567 раз), Гермиона (5370) и Рон (4883). Неоднократно встречаются существительные и прилагательные, связанные с волшебством. Так, слово "палочка" было упомянуто 1907 раз, "волшебный" — 794 раза, "магия" — 454 раза. Слова "заклятие" и "мантия" были употреблены писательницей Джоан Роулинг 368 и 365 раз соответственно.
Практически каждая следующая книга о Гарри Поттере оказывалась мрачнее предыдущей, если судить по количеству негативно окрашенных слов, таких как "смерть", "злой" и "убивать". Так, в последней части серии вчетверо больше подобных слов, чем в первой. К финалу саги книги становятся трагичнее.
Джоан Роулинг запустила интерактивный сайт по вселенной Гарри ПоттераВ апреле будет доступна аудиоверсия первой книги на 19 языках, также детей научат рисовать нюхлера.
Ранее российские учёные подробно объяснили значения имён героев саги о Гарри Поттере. Лингвисты отметили, что некоторые персонажи книг Джоан Роулинг названы по-французски. К примеру, Voldemort переводится как "полёт смерти" или "полёт мертвеца", а Малфой — это сочетание слов mal ("злой", "дурной") и foy (от foi — "вера").