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Путин подписал закон о выходном дне для диспансеризации

Он положен один раз в год гражданам старше 40 лет.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве работников старше 40 лет на выходной день для прохождения диспансеризации. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно нормативному акту, россияне старше 40 лет один раз в год будут на день освобождаться от работы с сохранением за ними должности и среднего заработка. При этом сотрудник должен будет предоставить справку об использовании этого выходного для прохождения диспансеризации. Новая норма не распространяется на работающих пенсионеров.

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