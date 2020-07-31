Путин подписал закон о выходном дне для диспансеризации

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве работников старше 40 лет на выходной день для прохождения диспансеризации. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
Согласно нормативному акту, россияне старше 40 лет один раз в год будут на день освобождаться от работы с сохранением за ними должности и среднего заработка. При этом сотрудник должен будет предоставить справку об использовании этого выходного для прохождения диспансеризации. Новая норма не распространяется на работающих пенсионеров.
Путин подписал закон о трёхдневном голосованииРанее в ЦИК приняли решение применить этот формат уже на сентябрьских выборах.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал закон о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.