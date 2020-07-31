Звезда "Игры престолов" снялась в клипе Madeon. Режиссёром была ещё одна актриса из сериала

Французский музыкант Гюго Пьер Леклер, более известный под сценическим псевдонимом Madeon, представил клип на песню Miracle. Ролик был создан при участии звёзд "Игры престолов": Мэйси Уильямс (Арья Старк) снялась в клипе, а Лина Хиди (Серсея Ланнистер) выступила режиссёром.
По признанию исполнителя, ролик предложила снять Хиди несколько месяцев назад.
— Она сосредоточилась на музыкальной драме и сняла прекрасное видео. Мне очень приятно, что моя музыка вдохновила её, — цитирует слова музыканта Billboard.
Бон Джови опубликовал песню, записанную с британским принцем ГарриТрек представляет собой новую версию песни музыканта от 2019 года.
В клипе главную героиню в исполнении Мэйси Уильямс сбивает на дороге неизвестный (Джеймс Нельсон-Джойс), после чего девушка попадает в сюрреалистическое пространство. На протяжении видео она путешествует между двумя мирами, отчаянно борясь за свою жизнь. За стуки ролик набрал почти 100 тысяч просмотров.
Ранее Лайф писал, что принц Гарри и американский музыкант Джон Бон Джови записали совместную песню. Композиция Unbroken посвящена бывшим и действующим военным, которые стали инвалидами.