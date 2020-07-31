Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Актёр сериала "Во все тяжкие" рассказал, как переболел коронавирусом

Теперь он сдаёт плазму, чтобы помочь другим пациентам.

112

Американский актёр Брайан Крэнстон, известный по главной роли в популярном сериале "Во все тяжкие", переболел коронавирусом. Об этом он рассказал своим поклонникам в "Инстаграме". Артист признался, что заболевание проходило у него в лёгкой форме.

Я был довольно строг [к себе] при соблюдении [карантинных] правил, но всё же… я заразился коронавирусом. Это звучит пугающе сейчас, когда 150 000 американцев погибли из-за него, — рассказал актёр.

Блогер Варламов переболел коронавирусом и рассказал о нетипичных симптомах инфекции

В его организме нашли антитела к CoViD-19.

Крэнстон добавил, что переболел коронавирусом очень легко. Себя он считает счастливчиком. По его словам, из симптомов он наблюдал только потерю вкуса и обоняния, а также головную боль и сдавливание в груди. После выздоровления актёр сдал плазму, чтобы помочь тем, у кого болезнь проходит тяжелее.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом переболел голливудский актёр Мэл Гибсон. Он проходил лечение в Лос-Анджелесе весной, и в итоге все тесты показали у него отрицательный результат и наличие антител.

Выбор редакции

Loading...