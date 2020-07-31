Актёр сериала "Во все тяжкие" рассказал, как переболел коронавирусом

Американский актёр Брайан Крэнстон, известный по главной роли в популярном сериале "Во все тяжкие", переболел коронавирусом. Об этом он рассказал своим поклонникам в "Инстаграме". Артист признался, что заболевание проходило у него в лёгкой форме.

— Я был довольно строг [к себе] при соблюдении [карантинных] правил, но всё же… я заразился коронавирусом. Это звучит пугающе сейчас, когда 150 000 американцев погибли из-за него, — рассказал актёр.

Крэнстон добавил, что переболел коронавирусом очень легко. Себя он считает счастливчиком. По его словам, из симптомов он наблюдал только потерю вкуса и обоняния, а также головную боль и сдавливание в груди. После выздоровления актёр сдал плазму, чтобы помочь тем, у кого болезнь проходит тяжелее.