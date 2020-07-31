Вторая волна коронавируса? "Пятёрочка" и "Перекрёсток" ужесточают масочный режим из-за риска закрытия магазинов

В Москве закрыли второй супермаркет "Пятёрочка" из-за неисполнения предписаний Роспотребнадзора. Сотрудники нарушали масочный режим, а обеззараживателей воздуха в магазинах вообще не было. В течение трёх месяцев магазины будут закрыты, их дальнейшую судьбу будет решать суд.

При этом, как отмечает замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора в Восточном административном округе Екатерина Давыдова, ретейлер не может быть оштрафован, если маски не носят покупатели магазина. Но за сотрудников администрация торговой сети должна нести ответственность. Штраф, который предусмотрен в случае нарушений, от 200 до 500 тысяч рублей с приостановкой деятельности на 90 суток.

— Если покупатель пришёл в магазин в том регионе, где введён масочный режим, без маски, сотрудники напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты в общественных местах на территории региона и рекомендуют надеть собственную маску или приобрести её непосредственно в магазине, предупреждая, что при отсутствии средств индивидуальной защиты имеют право отказать в обслуживании и вызвать представителей правоохранительных органов. Информация об их обязательном использовании при посещении общественных мест также размещена на входе в магазин, в торговом зале и в кассовой зоне. В ассортименте магазинов "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель" есть в продаже защитные маски. Их можно приобрести на кассе или в отделе, где продаются индивидуальные средства защиты, — сообщили Лайфу в пресс-службе X5 Retail Group, куда входят торговые сети "Перекрёстка", "Пятёрочки" и "Карусели".

Как сообщает ТАСС , в Москве предписания были вынесены более чем шести тысячам торговых предприятий. Общая сумма штрафных санкций — более 300 миллионов рублей.

Роспотребнадзор регулярно проводит рейды в магазинах и проверяет соблюдение масочно-перчаточного режима. Если к 9 июня, дню снятия режима самоизоляции в Москве, средства индивидуальной защиты носили около 94% покупателей в магазинах Москвы, то к середине июля их число снизилось до 68%.