Вторая волна коронавируса? "Пятёрочка" и "Перекрёсток" ужесточают масочный режим из-за риска закрытия магазинов

В Москве закрыли второй супермаркет "Пятёрочка" из-за неисполнения предписаний Роспотребнадзора. Сотрудники нарушали масочный режим, а обеззараживателей воздуха в магазинах вообще не было. В течение трёх месяцев магазины будут закрыты, их дальнейшую судьбу будет решать суд.
Злая и с хвостом. Как поступить, если вы устали ждать в очереди в "Пятёрочке" и "Магните"После тяжёлого рабочего дня или утром, собираясь по своим делам, вы никак не настроены на длительное времяпрепровождение в магазине. Мало того что стоять не хочется, так ещё и корзина с продуктами тяжёлая, в помещении душно, всё раздражает. Особенно злит, что на весь магазин работает максимум две кассы. Куда жаловаться на медлительность в супермаркетах?
При этом, как отмечает замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора в Восточном административном округе Екатерина Давыдова, ретейлер не может быть оштрафован, если маски не носят покупатели магазина. Но за сотрудников администрация торговой сети должна нести ответственность. Штраф, который предусмотрен в случае нарушений, от 200 до 500 тысяч рублей с приостановкой деятельности на 90 суток.
— Если покупатель пришёл в магазин в том регионе, где введён масочный режим, без маски, сотрудники напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты в общественных местах на территории региона и рекомендуют надеть собственную маску или приобрести её непосредственно в магазине, предупреждая, что при отсутствии средств индивидуальной защиты имеют право отказать в обслуживании и вызвать представителей правоохранительных органов. Информация об их обязательном использовании при посещении общественных мест также размещена на входе в магазин, в торговом зале и в кассовой зоне. В ассортименте магазинов "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель" есть в продаже защитные маски. Их можно приобрести на кассе или в отделе, где продаются индивидуальные средства защиты, — сообщили Лайфу в пресс-службе X5 Retail Group, куда входят торговые сети "Перекрёстка", "Пятёрочки" и "Карусели".
Потрать, если сможешь. Куда пропадают баллы с карты "Пятёрочки" и почему семья может оставить вас без бонусовПокупатели торговой сети "Пятёрочка" перед тем, как купить какой-то товар, зачастую ищут в своём кошельке или в телефоне "Выручай-карту". Именно на неё начисляются бонусы с каждой покупки. Ретейлер присылает СМС с напоминанием о баллах, которые нужно потратить. Вот только порой оказывается, что на самом деле никаких баллов на карте и нет.
Как сообщает ТАСС, в Москве предписания были вынесены более чем шести тысячам торговых предприятий. Общая сумма штрафных санкций — более 300 миллионов рублей.
Роспотребнадзор регулярно проводит рейды в магазинах и проверяет соблюдение масочно-перчаточного режима. Если к 9 июня, дню снятия режима самоизоляции в Москве, средства индивидуальной защиты носили около 94% покупателей в магазинах Москвы, то к середине июля их число снизилось до 68%.
В России вновь выявлено за сутки менее 5,5 тысячи человек с коронавирусомОбщее число выздоровевших приближается к 640 тысячам человек.
Носить маску и перчатки необходимо в общественном транспорте, местах общего пользования, магазинах и других учреждениях, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Напомним, что в России за 30 июля выявлено ещё 5482 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество выявленных случаев достигло 839 981.