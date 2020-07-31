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Мастер маникюра спас жизнь 73-летней клиентки, заметив на её ногтях один из признаков рака

Джоан Мартиндейл уверена: если бы не регулярные походы на маникюр, её жизнь могла бы уже закончиться. Во время одного из сеансов мастер рассказал ей про странный симптом рака, и женщина побежала к онкологу.

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Фото © Joan Martindale

Джоан из деревни Татбери, Англия, в начале года заметила, что ногти на её руках стали шире и как бы вздулись. Тогда женщина не придала этому особого значения. Но долго игнорировать изменения не получилось. В начале марта Мартиндейл пришла к своему знакомому уже десять лет мастеру маникюра Линде Бартрам. Увидев, что произошло с ногтями старой приятельницы, она молила её сходить к врачу, ведь изогнутые ногтевые пластины — признак рака.

Когда я пришла на маникюр в марте, Линда спросила, всё ли у меня в порядке. Тогда я вспомнила, что у меня ещё отекли лодыжки. Она сказала, что не хотела расстраивать меня, но она считала, что с моими ногтями что-то не так, и что их должен осмотреть врач

Джоан Мартиндейл

Фото © Joan Martindale

Когда Джоан прошла все тесты и сдала необходимые анализы, врачи поставили ей страшный диагноз — рак лёгких. Женщина была в ужасе: всё-таки сигареты, которые она выкуривала раньше по 20 штук в день, дали о себе знать. Дальше — операция. Врачам понадобилось пять часов для того, чтобы вырезать четырёхмиллиметровую злокачественную опухоль.

У меня такой позитивный настрой, и я всё время думала, что просто обязана всё пережить, потому что хочу увидеть, как растут мои внуки

Джоан Мартиндейл

Фото © Joan Martindale

Сейчас Мартиндейл проходит химиотерапию и рассказывает свою историю, чтобы убедить людей при первых симптомах обратиться к врачу. Даже если они будут такими же неочевидными, как у британки, пишет Daily Mail.

Поход на маникюр спас мне жизнь! Просто невероятно, что она могла понять это, просто посмотрев на мои ногти. Я уже призналась, что буду благодарна ей до конца жизни. И когда мы избавимся от этого ковида, мы сразу встретимся за большим праздничным столом

Джоан Мартиндейл

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