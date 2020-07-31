Российские врачи начали применять новый метод лечения рака

Российские врачи начали использовать при лечении раковых опухолей стереотаксическую лучевую терапию, которая в ряде случаев полностью заменяет химиотерапию и может хорошо сочетаться с таргетной или иммунотерапией. Завотделением лучевой терапии Института онкологии "Хадасса Москва" Сергей Усычкин рассказал, что этот метод уже применяется во многих странах, в том числе в США.
Стереотаксическая лучевая терапия способна полностью уничтожить некоторые новообразования — как первичные, так и вторичные. Но, по словам Усычкина, эффективнее всего этот метод в случае локализованного рака без метастазов. Также терапия может полностью победить рак лёгкого на начальных стадиях и уничтожить злокачественные опухоли предстательной железы с вероятностью 95%.
— Лечение происходит за счёт большой дозы ионизирующего излучения. Оно разрушает генетический материал опухолевых клеток и подавляет их рост. Это в конечном итоге приводит к гибели опухоли. Это эквивалентно хирургическому удалению, — объяснил врач в беседе с NEWS.ru.
Он отметил эффективность лучевой терапии и при метастазах. По словам Усычкина, одному из недавних его пациентов удалось ликвидировать около 100 метастазов в лёгких.
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