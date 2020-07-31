Кокорин ответил на завуалированный вопрос Лайфа о переходе в "Спартак" — видео

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Футболист Александр Кокорин продолжает хранить интригу относительно возможного перехода в московский "Спартак". Корреспондент Лайфа попытался завуалированно выяснить правду и поинтересовался у нападающего, какое сочетание цветов он предпочитает: красно-белое ("Спартак") или же сине-бело-голубое ("Зенит").
— Жёлтый нравится... Просто с детства его люблю, — с улыбкой ответил Кокорин на вопрос.
К нападающему "Зенита" у здания Мосгорсуда подошла фанатка "Спартака". После просьбы дать автограф она тоже попыталась узнать, будет ли бомбардир играть за её любимую команду. Однако и тут Кокорин остался непреклонен.
Трансферная жара в РПЛ началась! Кокорин выбирает между "Спартаком" и "Локо", а Черышев отказал "Зениту"Трансферное окно в РПЛ открылось 26 июля, но новый сезон стартует уже 8 августа, поэтому многие клубы уже начали активно покупать игроков, а с некоторыми расставаться. Кроме того, в медиапространстве много слухов и обсуждений. Собрали для вас всё самое интересное.
Футболист с 2016 года защищал цвета "Зенита", а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в "Сочи". Первую часть сезона Александр Кокорин пропустил, отбывая наказание в колонии, и дебютировал в чемпионате только в марте. С тех пор он провёл семь матчей и забил столько же мячей.