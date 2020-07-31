Кокорин ответил на завуалированный вопрос Лайфа о переходе в "Спартак" — видео

Трансферная жара в РПЛ началась! Кокорин выбирает между "Спартаком" и "Локо", а Черышев отказал "Зениту" Трансферное окно в РПЛ открылось 26 июля, но новый сезон стартует уже 8 августа, поэтому многие клубы уже начали активно покупать игроков, а с некоторыми расставаться. Кроме того, в медиапространстве много слухов и обсуждений. Собрали для вас всё самое интересное.