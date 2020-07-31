Выволок за ногу. В Сочи водитель BlaBlaCar вышвырнул из машины мать с детьми — видео

Женщина сняла грубое поведение водителя на видео и опубликовала в Сети. На кадрах видно, как мужчина выволакивает пассажирку из автомобиля за ногу. Та кричит, что заплатила за поездку две тысячи рублей, и просит вернуть деньги. Но мужчина отказывается и говорит, что довёз её до Сочи. Пассажирке ничего не остаётся, как кричать вслед водителю: "Мы сейчас что с детьми будем делать неизвестно где?!" Под видео поясняется, что всё произошло из-за излишнего груза и того, что дети якобы шумели.