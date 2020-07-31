"Было бы здорово". Песков оценил идею выдавать россиянам текст конституции вместе с паспортом

Было бы здорово, если бы россиянам вместе с паспортом выдавали также брошюру с текстом Конституции РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поручение, которое сегодня дал глава государства.

— Было бы здорово, если бы это происходило. Чем лучше люди будут знать конституцию, тем лучше будут отстаивать свои права, которые зафиксированы в основном законе, — полагает Песков.

Он рассказал, что некогда получил паспорт гражданина Советского Союза тоже вместе с текстом конституции.