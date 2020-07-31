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"Было бы здорово". Песков оценил идею выдавать россиянам текст конституции вместе с паспортом

Когда-то он и сам получил такую брошюру заодно с главным документом гражданина СССР.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Было бы здорово, если бы россиянам вместе с паспортом выдавали также брошюру с текстом Конституции РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поручение, которое сегодня дал глава государства.

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Дарить основной закон глава государства призывает юным россиянам и тем, кто получает гражданство РФ.

Было бы здорово, если бы это происходило. Чем лучше люди будут знать конституцию, тем лучше будут отстаивать свои права, которые зафиксированы в основном законе, — полагает Песков.

Он рассказал, что некогда получил паспорт гражданина Советского Союза тоже вместе с текстом конституции.

Напомним, 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции России. За внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом.

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