Личные данные, состояние здоровья. Стало известно, как выглядит анкета для туристов в Турции

Следующие в Турцию граждане России должны будут заполнить специальную анкету на турецком или английском языке. В случае незнания этих иностранных языков с заполнением документа путешественникам помогут бортпроводники, сообщает "Вестник АТОР".

В анкете необходимо указать имя и фамилию, номер загранпаспорта, контактный телефон, а также номер человека, который сможет связаться с вами. Также спрашивают номер и дату рейса, номер места в самолёте и адрес назначения в Турции.

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В документе есть и пункты, связанные с коронавирусной инфекцией. В нём перечислены симптомы, которые могут быть у туриста. В случае если у путешественника есть высокая температура, кашель, боль в горле или проблемы с дыханием, это нужно отметить галочкой. Также необходимо указать страны, посещённые за последние две недели, и ответить на вопрос о контактах с человеком, у которого подозревают заражение коронавирусом.

Как правило, заполненные анкеты пассажиры отдают перед паспортным контролем. Их передают в турецкое Управление здравоохранения.

Напомним, с 1 августа туристы из России смогут улететь в Великобританию, Танзанию и Турцию. В связи с пандемией коронавируса путешественники должны быть готовы к нововведениям. Так, по прибытии в Соединённое Королевство россиян ждёт обязательный двухнедельный карантин, а в Танзанию можно лететь только на остров Занзибар. Попасть в Турцию и Танзанию граждане РФ смогут без справки об отрицательном тесте на коронавирус, однако в полёте им нужно будет заполнить специальную анкету.