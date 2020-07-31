Грузовик посреди дороги. СКР показал видео с места страшной аварии в Крыму

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Крыму, унёсшего жизни девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. СК опубликовал видео с места аварии. На этих кадрах видно, что грузовик, в который влетел микроавтобус, находится не на обочине, а прямо на полосе.
— Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — говорится в сообщении.
Лайф публикует список погибших в страшной аварии с микроавтобусом в КрымуПо предварительной версии, водитель маршрутки уснул за рулём. Он был новичком на этой работе.
В СК добавили, что семь человек, включая водителя, погибли от полученных травм на месте. Ещё две женщины скончались позднее. Девять пассажиров, в том числе двое детей, были госпитализированы и получают медицинскую помощь. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли необходимые для расследования предметы и документы.
Напомним, страшное ДТП произошло сегодня в пять часов утра на трассе "Таврида" в Крыму. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором находилось 18 пассажиров, уснул за рулём и влетел в грузовик в попутной полосе движения. Выяснилось, что водитель недавно устроился на работу, а этот рейс был для него одним из первых после стажировки. Лайф публиковал фото с места аварии.