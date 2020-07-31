Грузовик посреди дороги. СКР показал видео с места страшной аварии в Крыму

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Крыму, унёсшего жизни девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. СК опубликовал видео с места аварии. На этих кадрах видно, что грузовик, в который влетел микроавтобус, находится не на обочине, а прямо на полосе.

— Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — говорится в сообщении.

В СК добавили, что семь человек, включая водителя, погибли от полученных травм на месте. Ещё две женщины скончались позднее. Девять пассажиров, в том числе двое детей, были госпитализированы и получают медицинскую помощь. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли необходимые для расследования предметы и документы.