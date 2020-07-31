Заседание суда по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву отложили

Судебное заседание по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также их товарищам перенесли на 3 сентября. Такое решение приняла судья во время сегодняшних слушаний в Мосгорсуде.

Футболисты хоть уже и отбыли наказание, хотят добиться переквалификации статей обвинения. Они настаивают, что для статьи "Хулиганство" оснований нет. На сегодняшнем заседании внимательно изучали видео драки, чтобы понять, кто именно наносил удары.