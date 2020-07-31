Заседание суда по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву отложили

Судебное заседание по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также их товарищам перенесли на 3 сентября. Такое решение приняла судья во время сегодняшних слушаний в Мосгорсуде.
Футболисты хоть уже и отбыли наказание, хотят добиться переквалификации статей обвинения. Они настаивают, что для статьи "Хулиганство" оснований нет. На сегодняшнем заседании внимательно изучали видео драки, чтобы понять, кто именно наносил удары.
"Всегда волнительно!" Кокорин и Мамаев приехали в суд на пересмотр приговораСпортсмены хотят добиться исключения из дела уголовной статьи "Хулиганство".
Напомним, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий осенью 2018 года были арестованы за две драки. Весной 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам тюрьмы, братья Кокорины — к полутора годам. В сентябре Кокорины и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца.