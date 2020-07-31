Россияне признались в своих главных страхах по поводу работы

Больше всего работающие россияне боятся потерять свой доход. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении RT.

Так, о страхе потерять доход призналось 62% опрошенных. Ещё 19% респондентов больше всего опасаются увольнения. Боятся заразиться коронавирусом 13% работающих россиян. Ещё 6% опрошенных преследует страх, что их компания закроется.

Респондентов также спросили, есть ли у них сбережения на случай потери работы. Оказалось, что при увольнении 42% останутся без каких-либо накоплений. 23% имеют заначку, но её хватит максимум на три месяца. Ещё у 22% есть сбережения на период меньше месяца, у 13% — на срок более трёх месяцев.