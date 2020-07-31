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Российские банки попросили право списывать деньги со "спящих счетов"

Они хотят получить возможность делать это после неудачных попыток связаться с клиентом.

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Фото © Pixabay

Российские банки могут получить право списывать денежные средства со счетов, данные о владельцах которых не обновлялись больше года. Об этом сообщает издание "Известия". Автором инициативы стал "Абсолют банк".

По задумке, деньги будут списываться в том случае, если владелец счёта поменял идентификационные данные, но не оповестил об этом кредитную компанию и не выходил на связь с банком в течение года. По словам директора департамента финансового мониторинга "Абсолют банка" Александра Полякова, в таких случаях банки отказывают сами себе в получении причитающихся им денег.

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Также он назвал критерий, который никогда не должен играть главную роль.

Предложения по внесению изменений готовят в рамках "регуляторной гильотины" Центробанка. Временной промежуток в один год выбран неслучайно, так как по российскому законодательству минимум раз в год банки обязаны обновлять данные о клиентах.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком РФ рассмотреть возможность принятия дополнительных мер поддержки граждан, которые лишились своих вкладов в банках.

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