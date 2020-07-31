Путин поручил проработать не вошедшие в конституцию поправки

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину вместе с рабочей группой проработать поступившие, но не внесённые в конституцию поправки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

— Правительству РФ проанализировать поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции РФ, которые не были учтены при подготовке поправок, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ, — говорится в документе.

Рассматривать не вошедшие в основной закон предложения кабмин должен совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию. Отчёт об исполнении поручения главе государства должны представить 15 декабря 2020 года.