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Путин поручил проработать не вошедшие в конституцию поправки

Правительство должно при необходимости представить предложения об изменении законов.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину вместе с рабочей группой проработать поступившие, но не внесённые в конституцию поправки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Правительству РФ проанализировать поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции РФ, которые не были учтены при подготовке поправок, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ, — говорится в документе.

Рассматривать не вошедшие в основной закон предложения кабмин должен совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию. Отчёт об исполнении поручения главе государства должны представить 15 декабря 2020 года.

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Дарить основной закон глава государства призывает юным россиянам и тем, кто получает гражданство РФ.

Напомним, 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции России. За внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом.

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