"Белавиа" решила не летать в Россию до середины августа

Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Москву, Калининград и Санкт-Петербург до 14 августа. Рейсы в Краснодар и Сочи не будут выполняться как минимум до 15 августа, передаёт БелТА.

Рейсы авиаперевозчика в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября. Вернуть деньги за несостоявшиеся перелёты можно до 30 марта 2021 года. Также пассажиры могут изменить даты вылета. Это можно сделать через кассы, службу поддержки и представительства "Белавиа".