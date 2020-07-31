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"Белавиа" решила не летать в Россию до середины августа

Вернуть деньги за отменённые перелёты можно до 30 марта 2021 года.

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Фото © Facebook / belavia

Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Москву, Калининград и Санкт-Петербург до 14 августа. Рейсы в Краснодар и Сочи не будут выполняться как минимум до 15 августа, передаёт БелТА.

Рейсы авиаперевозчика в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября. Вернуть деньги за несостоявшиеся перелёты можно до 30 марта 2021 года. Также пассажиры могут изменить даты вылета. Это можно сделать через кассы, службу поддержки и представительства "Белавиа".

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