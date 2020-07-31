Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для потерявших вклады в банках

Отчитаться по решению вопроса перед главой государства должны до 1 октября.

169
Post cover

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Центральному банку РФ рассмотреть возможность принятия дополнительных мер поддержки граждан, которые лишились вкладов. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

Ответственными по вопросу назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Доклад главе государства должен быть представлен не позднее 1 октября.

У вас есть 500 тысяч? Куда их можно вложить и какой получить доход

Люди, имеющие накопления, нередко задаются вопросом, куда вложить деньги с пользой. Лайф поговорил с экспертами и выяснил, как потратить сбережения с умом и какой доход можно получить с вложений.

Банковский вклад или накопительный счёт. Где выгоднее хранить свои сбережения

В последние месяцы заметно снижаются проценты по вкладам. Люди ищут альтернативный вариант хранения сбережений. Часто им становится накопительный счёт. Лайф разбирался, в чём разница между этими двумя инструментами, какие у них преимущества и недостатки и где надёжнее хранить свои деньги.

Ранее Лайф рассказывал, что при выборе банка для открытия вклада следует оценить его рейтинг и почитать отзывы. По словам исполнительного директора компании Klopenko Group Дмитрия Иванова, лучше обратиться в кредитное учреждение из списка системно значимых.

Выбор редакции

Loading...