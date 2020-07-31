Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для потерявших вклады в банках

У вас есть 500 тысяч? Куда их можно вложить и какой получить доход Люди, имеющие накопления, нередко задаются вопросом, куда вложить деньги с пользой. Лайф поговорил с экспертами и выяснил, как потратить сбережения с умом и какой доход можно получить с вложений.