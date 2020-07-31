Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для потерявших вклады в банках

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Центральному банку РФ рассмотреть возможность принятия дополнительных мер поддержки граждан, которые лишились вкладов. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
Ответственными по вопросу назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Доклад главе государства должен быть представлен не позднее 1 октября.
У вас есть 500 тысяч? Куда их можно вложить и какой получить доходЛюди, имеющие накопления, нередко задаются вопросом, куда вложить деньги с пользой. Лайф поговорил с экспертами и выяснил, как потратить сбережения с умом и какой доход можно получить с вложений.
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