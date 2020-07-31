Адвокат опроверг заявления о требовании семьи Захарова с Ефремова 150 миллионов

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, не требовали с артиста компенсации в 150 миллионов рублей. Подобные утверждения являются инсинуациями, заявил Лайфу адвокат потерпевших Александр Добровинский.

— Очередная инсинуация о том, что семья Захаровых якобы запросила 150 млн рублей, чтобы закрыть дело, выглядит совсем нелепо. Во-первых, семья Захаровых никак не может повлиять на закрытие дела. Во-вторых, непонятно, за что готов платить г-н Ефремов, если его вины в случившейся трагедии нет? В очередной раз повторяю: мои доверители ждут справедливого суда и никакие компенсации принимать, а уж тем более требовать, не собираются, — подчеркнул юрист.

Он предположил, что сообщения о баснословных суммах компенсаций распространяются в Сети для поднятия чьих-то рейтингов. Добровинский отмечает, что авторы этих слухов даже не удосужились придумать более или менее "складную историю".