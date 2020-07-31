Стоимость золота вновь обновила исторический максимум

Цена золота на нью-йоркской бирже Comex обновила исторический максимум и составила $2005,4 за тройскую унцию. После закрытия предыдущей торговой сессии драгоценный металл вырос в цене почти на 2%.

Стоимость тройской унции золота обновила исторический максимум, установленный в 2011 году Несколько дней назад цена драгметалла преодолела ещё одну психологическую отметку.

Однако не только золото выросло в цене сегодня утром: курс евро, по данным Мосбиржи, преодолел отметку 87 рублей. В последний раз такая цена европейской валюты была зафиксирована 1 апреля. Вместе с евро вырос и доллар, его цена составила 73,43 рубля.